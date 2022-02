Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen müssen länger auf Uwe Gensheimer verzichten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst ohne ihren Kapitän Uwe Gensheimer auskommen. Seit Ende des vergangenen Jahres laboriert der gebürtige Mannheimer an einer Achillessehnen-Verletzung, die ihn immer wieder ausbremst und nun zu einer längeren Pause zwingt.

„Die Achillessehne ist akut entzündet. Das ist natürlich ein Rückschlag für mich. Aber ich muss mir jetzt einfach selbst die nötige Pause geben, um die Verletzung auszukurieren. Deshalb werde ich in nächster Zeit erstmal nicht mehr auf dem Spielfeld dabei sein können“, sagte der Linksaußen zu seiner gesundheitlichen Situation. Nach Einschätzung des Ärzte- und Physioteams der Rhein-Neckar Löwen wird die Ausfallzeit mindestens drei Monate betragen.

Uwe Gensheimer, der am 26. Oktober 1986 geboren wurde, hat in dieser Saison wegen der Verletzung sowie einer kurzen Erkrankung unter anderem acht Liga-Spiele verpasst. In seinen elf Einsätzen in der HBL kommt Gensheimer auf 63 Tore und eine Top-Quote von knapp sechs Treffern pro Partie. Da sich Gensheimers Gespann-Partner Benjamin Helander aktuell noch im Aufbautraining befindet, wird in den kommenden Spielen viel Verantwortung auf den Schultern von Löwen-Youngster Lion Zacharias liegen, der bereits in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er der Herausforderung bei den Profis gewachsen ist.

„Die Situation ist für mich persönlich nicht einfach, wenn man helfen will und es nicht wie gewohnt kann. Gerade in der momentanen sportlichen Lage möchte man gerne seinen Teil beitragen, aber so schwer es auch ist. Ich muss jetzt wieder hundertprozentig fit werden. Sonst bringt das ja auch keinem was, weder mir noch der Mannschaft“, kommentiert der 35-jährige Gensheimer die für ihn wie die Löwen gleichermaßen schwierige Situation.

Das nächste Heimspiel von den Handballern der Rhein-Neckar Löwen findet am Sonntag, 27. Februar um 16 Uhr, gegen den HSG Wetzlar in der SAP-Arena in Mannheim statt.

Das HBL-Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt wurde auf den Samstag, 2. April um 20.30 Uhr, terminiert. Tickets für das Spiel gegen den Deutschen Meister von 2018 und 2019 können über die Internetseite unter www.rhein-neckar-loewen.de bestellt werden.

Text Michael Sonnick

Foto 1: Die Rhein-Neckar Löwen müssen länger auf Uwe Gensheimer verzichten (Foto Michael Sonnick)