Ludwigshafen – Streitigkeiten in Café eskalieren – Bedrohung mit Fleischermesser

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 26.02.2022, kam es gegen 01:00 Uhr in einem Café in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Bedrohung mit einem Messer. In dem Café befand sich eine fünfköpfige Personengruppe an einem Tisch. Ein 27-Jährigen aus Ludwigshafen griff plötzlich einen 35-Jährigen, ebenfalls aus Ludwigshafen, an und schlug auf ihn ein. Die drei Anderen der Gruppe gingen dazwischen, wobei dem Angreifer durch einen 43-Jährigen ein Aschenbecher gegen den Kopf geschlagen wurde. Mit Hilfe der restlichen Gäste des Cafés konnte der 27-Jährige vor die Tür gesetzt werden. Nur wenige Minuten später kehrte er in das Café zurück und hatte ein Fleischermesser bei sich. Mit diesem ging er bedrohlich auf einen 48-Jährigen aus Ludwigshafen am Rhein zu. Noch bevor es zu einem Angriff kam, griff ein weiterer Gast, ein 45-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein ein und nahm dem Angreifer das Messer aus der Hand. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,52 Promille. Seine, vom Schlag mit dem Aschenbecher herrührende Platzwunde, wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Da er einen gefälschten Pass übergab, wurde er zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Urkundenfälschung. Das Messer und der gefälschte Pass wurden sichergestellt. Da seine Identität festgestellt werden konnte, wurde er entlassen. Gegen den 43-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.