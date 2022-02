Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen hoffen am Sonntag auf 2.000 Zuschauer beim Heimspiel

Ludwigshafen. Für das nächste Bundesliga-Heimspiel der Eulen Ludwigshafen sind jetzt am Sonntag, 27. Februar um 16 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen sind 2.000 Besucher zugelassen. Der Gegner beim Heimspiel ist der EHV Aue, dort hatten die Eulen das Hinspiel Anfang Oktober im Erzgebirge mit 30:29 Toren knapp verloren. Der EHV Aue kämpft zur Zeit gegen den Abstieg und liegt mit 13:29 Zählern auf dem 18. Tabellenrang von 20 Mannschaften.

In der Tabelle der 2. Liga sind die Eulen Ludwigshafen nach ihrem zehnten Saisonsieg mit 25:13 Punkten nach 19 Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz. Spitzenreiter ist weiterhin der VfL Gummersbach mit 34:10 Zählern und 22 Spielen vor der HSG Nordhorn-Lingen mit 34:12 Zählern (23 Spiele).

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Foto: Die Eulen Ludwigshafen hoffen beim Heimspiel am Sonntag gegen Aue auf 2.000 Zuschauer (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick