Wiesloch – Kunst und Kultur für die ganze Familie! OsterVarieté in Wiesloch!

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das OsterVarieté zieht nach Wiesloch um und verspricht am 16. und 17. April 2022 spektakuläre Varietékunst für die ganze Familie im Palatin Wiesloch. Gute Nachrichten für alle Familien und Kultur-Liebhaber im Rhein-Neckar-Kreis: Das OsterVarieté findet am 16. und 17. April 2022 statt! Ursprünglich im Portland Forum in Leimen geplant, zieht das OsterVarieté 2022 nach Wiesloch ins Best Western Plus Palatin Kongress Hotel. Hier bieten sich der Familien-Varieté-Show optimale Bedingungen, um die Einhaltung und Umsetzung der Hygiene- & Abstandsregeln zu gewährleisten. Das Team des Palatin hat bereits 2021 und 2022 viele Veranstaltungen mit einwandfreiem und sicherem Hygienekonzept durchgeführt und garantiert so ein spektakuläres, aber auch sicheres Erlebnis im Kreis der Liebsten.

Am Osterwochenende öffnet das Frühjahrs-Highlight in Wohlfühl-Atmosphäre seine Türen. An beiden Tagen lädt das OsterVarieté abends – und am Ostersonntag zusätzlich am Nachmittag – zu atemberaubender Artistik, berührendem Gesang, eleganten und außergewöhnlichen Tanzchoreografien, herzhafter Comedy und schier unglaublicher, magischer Illusionen vereint zu einer etwa 100-minütigen Show auf allerhöchstem Niveau ein.

Frühlings-Feeling, Abwechslung und Lebensfreude verspricht die bunte und kindgerechte Show, die ganz in der Tradition klassischer Varieté-Theater magische Momente und beste Unterhaltung für Groß und Klein garantiert. Dafür zieht das OsterVarieté alle Unterhaltungs-Register der Varietékunst und versammelt ein hochklassiges Künstlerensemble.Klassisches Varieté trifft auf innovative Ideen und Überraschungen. Ein zauberhaftes und außergewöhnliches Osterfest fernab des Corona-Alltags ist garantiert.

Showzeiten: Sa. 16.04. 20:00 Uhr / So. 17.04. 15:00 Uhr / So. 17.04 20:00 Uhr

Wo: Best Western Plus Palatin Kongress Hotel, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch

Tickets: Tickets sind unter www.oster-variete.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, oder unter der Servicehotline (01805-11 88 11) (0,14€/min. aus dem dt. Festnetz, max.0,42€/min. aus dem dt. Mobilfunknetz) erhältlich.

Tickets ab 19,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre und ab 29,50 Euro für Erwachsene.

Weitere Informationen: www.oster-variete.de