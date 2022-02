Ludwigshafen – VIDEO Nachtrag #Straßenbahnunfall in der Rheingönheimer Straße

INSERATwww.mannheim.de Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 24.02.2022, gegen 11:55 Uhr, war eine 70-Jährige in einem Supermarkt in der Ludwigstraße einkaufen als sie plötzlich von einem unbekannten dunkel gekleideten Mann angerempelt wurde. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass aus ihrer verschlossenen Handtasche, die sie direkt am Körper trug, der Geldbeutel gestohlen worden war. In ... Mehr lesen »