Ludwigshafen – Friedensgebet ab kommender Woche! Angebot offen für alle

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Christen und Christinnen in Ludwigshafen sind nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in großer Sorge. Mit einem Friedensgebet wollen sie ihre Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken und für den Frieden beten.

Das Friedensgebet findet am Aschermittwoch, 2. März, 18 Uhr, in der Melanchthonkirche (Maxstraße 38) anstelle des Abendgebetes statt. In den folgenden Wochen bis Ostern soll es anstelle der „Zwischenzeit“ in der Apostelkirche seinen Platz haben. Der Kirchenbezirk stellt das Friedensgebet in einen breiten ökumenischen Rahmen und darüber hinaus. Alle sind eingeladen, sich diesem Gebet anzuschließen.