Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

leider musste auch der Carneval-Club Mondglotzer 1969 e.V. alle geplanten Veranstaltungen, intern und öffentlich, offiziell absagen. Aber die Verantwortlichen haben wenigstens eine kleine (große) Aktion gestartet.Die Mondglotzer spenden 333 Berliner an das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus, um denen „Danke“ zu sagen, die für uns die Stellung halten. Danke für euren Einsatz während der Corona-Pandemie! An alle Pflegerinnen, Pfleger, Krankenschwestern, Reinigungspersonal, Ärztinnnen und Ärzte. An alle Menschen, die für die Schwächsten da sind. An alle, die dieses Land in Zeiten der Corona-Pandemie am Laufen halten. Die Berliner-Spende wird von den Verantwortlichen am Rosenmontag, den 28.02.22 ganz offiziell und unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln übergeben. Gebacken werden die Berliner von Andreas Seibold, Inhaber der familiengeführten Bäckerei-Konditorei Seibold aus dem Stadtteil Gartenstadt-Niederfeld mit über 100 jähriger Backtradition in 4. Generation.

Hier kommt der Clou: die Mondglotzer haben nachgehakt und die maximale Kapazität der Bäckerei Seibold würde es zulassen, dass ihr unsere Spende verdoppelt. In diesem Sinne werden die Mondglotzer zwei Wochen vor Rosenmontag eine Spendenaktion auf facebook starten um 250€ für weitere 333 Berliner zu sammeln. Wer bereits vorab spenden möchte, darf gerne unter „Spende Berliner“

Carneval-Club Mondglotzer 1969 e.V.

IBAN: DE96545500100000010694

BIC: LUHSDE6AXXX

einen Beitrag leisten. Auch 1€ wäre bereits mehr als ein Berliner. Der Carneval-Club Mondglotzer freut sich auf die Aktion und bedankt sich jetzt schon für eure Teilnahme und euren Support!

Mehr Carnevalclub Mondglotzer

Quelle Carnevalclub Mondglotzer e.V.