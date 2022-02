Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Übereinstimmung von Publikums- und Jury-Auswahl: Die Karikatur „Muttis Rückkehr“ von Heiko Sakurai wurde zur besten Zeichnung des Jahres im Wettbewerb Rückblende 2021 gekürt. Den Preis dafür hat das Wohlfühlhotel Alte Rebschule in Rhodt gestiftet, der Zeichner wird demnächst ein paar Tage zu Gast in der Pfalz sein. „Wir freuen uns schon auf den Besuch eines der besten Karikaturisten Deutschlands und wollen damit eine lebendige Kulturszene in schwierigen Zeiten unterstützen“, so Rebschul-Chefin Sonja Schäfer.

Die prämierte Karikatur von Heiko Sakurai hat bei Publikum und Jury einen Nerv getroffen, sie ging als Favorit unter sämtlichen eingereichten Arbeiten der insgesamt 65 Karikaturisten hervor. Unter dem Titel „Muttis Rückkehr“ zeigt sie Olaf Scholz als Wiedergänger Merkels mit Jacke und Bob-Frisur. Angelehnt an den Thriller „Psycho“ steht das gruselige Haus im Hintergrund, wo sich in einem Fenster die Silhouette der Alt-Kanzlerin abzeichnet. Sakurai hat den ersten Preis bereits zum zweiten Mal gewonnen und mehrfach zweite Plätze belegt. Die Ausstellung zur Rückblende 2021, in der alle eingereichten Fotografien, Fotoserien und Karikaturen zu sehen sind, geht jetzt auf Tournee. Vom 13. Juli bis 28. August 2022 wird sie auch in Neustadt zu Gast sein.

Die Rückblende ist der wichtigste deutsche Wettbewerb für politische Fotografie und Karikatur. Er wird jährlich von der Landesvertretung Rheinland-Pfalz und dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschrieben. Genaue Ausstellungsdaten und -orte sowie die eingereichten Fotografien und Karikaturen unter www.rueckblende.rlp.de.

