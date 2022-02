Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Freischaffende Künstlerinnen und Künstler haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders dramatisch zu spüren bekommen. Mit dem nun realisierten Projekt „BlickWechsel!“ wurden beteiligte Heidelberger Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten finanziell unterstützt und das erfolgreiche Format „Auftakt Kunst!“ aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt. Die „Heidelberger Künstler*innenversammlung“ – ein Zusammenschluss freiberuflicher Künstlerinnen und Künstler – hatte das Projekt angeregt, das nun vom Kulturamt der Stadt Heidelberg durchgeführt wurde.

Spartenübergreifende Videoporträts

Hauptberuflich freischaffende und in Heidelberg lebende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten waren jeweils in Tandems dazu aufgerufen, das kreative Schaffen vorrangig einer der beiden beteiligten Künstlerpersönlichkeiten einer anderen Sparte in Form eines Kurzvideos von maximal fünf Minuten zu porträtieren. Die Videos wurden eigens anlässlich dieses Projektes produziert. 16 Filme von insgesamt 32 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern sind auf diese Weise entstanden. Mehrheitlich hatten sie sich bereits als Tandems beworben, es waren aber auch Interessensbekundungen einzelner Personen möglich, welche vom Kulturamt der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der „Heidelberger Künstler*innenversammlung“ zu Duos zusammengebracht werden konnten.

Die Filme zeigen die Bandbreite der in Heidelberg stattfindenden Kunstproduktion auf und bieten durch den interdisziplinären Blickwinkel eine besondere Perspektive auf die künstlerische Herangehensweise der Persönlichkeiten: Beispielsweise porträtiert ein Musiker eine bildende Künstlerin, haben eine Fotografin und eine Autorin zusammengearbeitet oder ein Filmkomponist präsentiert das Werk eines Kabarettisten.

Alle entstandenen Filme sind ab sofort online unter www.heidelberg.de/auftaktkunst abrufbar.

Hintergrund: Freiberufliche Künstlerinnen und Künstler aller Sparten haben sich im November 2020 auf Initiative des Kulturamts und der Citykirche Heiliggeist zur „Heidelberger Künstler*innenversammlung“ zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu bündeln und solidarisch konkrete Forderungen zur Verbesserung ihrer Situation stellen zu können. Die Sprecherinnen und Sprecher sind Jennifer Muench (Schauspielerin), Peter von Saalfeld (Filmemacher) und Florian Kaiser (Regisseur und Schauspieler) – sie sind erreichbar per E-Mail an kuenstlerinnenversammlunghd@mail.de.

Finanziert wurde „BlickWechsel!“ über nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Förderprogramm zur Stärkung der Heidelberger Clubs. In seiner Sitzung am 24. Juni 2021 hatte der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsverabschiedung das Projekt genehmigt.

Zur Unterstützung der hauptberuflich freischaffenden Künstlerinnen und Künstler hatte die Stadt Heidelberg zuvor bereits die Video-Aktionen „Solo fantastico“ (in Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg und mit Unterstützung der Rhein-Neckar-Zeitung), „Coronline“ (in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen) und „Auftakt Kunst!“ ins Leben gerufen.

Weitere Informationen sind im Internet verfügbar unter www.heidelberg.de/kulturamt.