Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – “Nur ein Mal im Leben …” Iván Pérez präsentiert am 5. März 2022 um 19.30 Uhr die Uraufführung seiner neusten choreografischen Kreation: In »Firebird & Rite of Spring« denkt der künstlerische Leiter des Dance Theatre Heidelberg zwei ikonische Tanzstücke des großen Igor Strawinsky neu und versieht sie mit seiner eigenen Tanzsprache. Dabei hat er ein klares Ziel vor Augen.

»Der Feuervogel« und »Le sacre du printemps« sind Ikonen der Tanzgeschichte. 1910 und 1913 beide in Paris uraufgeführt, markieren sie mit Musik von Igor Strawinsky und Choreografien von Michel Fokine und Vaslav Nijinsky sowohl Höhepunkte als auch deutliche Brüche in der Balletttradition. Ihre eindrucksvollen Handlungen – die exotische Figur des Feuervogels und die Geschichte einer Gemeinschaft, die eines ihrer Mitglieder zum Opfer darbringt – erschrecken und begeistern die Tanzwelt generationenübergreifend.

Am Theater und Orchester Heidelberg verschmilzt Iván Pérez diese beiden markanten Meisterwerke zu seiner einzigartigen Neukreation »Firebird & Rite of Spring«. Er wagt sich an die oft unangetasteten Bühnenklassiker mit dem klaren Ziel nicht nur mit deren, sondern auch mit seinen eigenen Konventionen zu brechen. Pérez belebt die beiden Klassiker wieder, erzählt sie mit seiner unverkennbaren eigenen Tanzsprache neu und schafft dadurch Raum für ungekannte Neuinterpretationen des Publikums. Ein ganz besonderer Kraftakt, dem man sich Pérez zufolge nur ein Mal im Leben annimmt.

Musik live vom Philharmonischen Orchester Heidelberg

Freuen darf sich das Heidelberger Publikum in »Firebird & Rite of Spring« zudem ganz besonders auf die volle Klanggewalt des Philharmonischen Orchester Heidelberg unter der Leitung von GMD Elias Grandy. Gemeinsam mit den Tänzer*innen des DTH in Iván Pérez‘ Choreografie und farbenfrohen Kostümen von Sofie Durnez entführt sie in ein ganz neues performatives Universum.

