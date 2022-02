Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit im Verein“: Unter diesem Titel erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 7. Heidelberger Vereinsforum am Freitag, 18. März 2022, von 16 bis 19 Uhr wertvolle Informationen und Tipps, wie sie ihren Verein für die Öffentlichkeitsarbeit gut aufstellen und strategisch ausrichten können. Ziel ist es, dass die Vereinsvertreterinnen und

-vertreter konkrete Ideen für die eigene Vereinsarbeit mitnehmen – mit dem Schwerpunkt, was ihr Verein individuell braucht und die Vereinsmitglieder anspricht, aber auch, was mit den vorhandenen Ressourcen geleistet werden kann. Das Programm ist so gestaltet, dass sich Gelegenheiten für Vernetzung und Austausch bieten.

Das Vereinsforum richtet sich an alle aktiven Heidelberger Vereinsvorstände sowie an Vereinsmitglieder, die für die Vorstandsarbeit gewonnen und qualifiziert werden sollen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Stadt und ihre Partner unterstützen mit dem kostenfreien Angebot die Vereine im Stadtgebiet. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Stadtjugendrings im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, Heidelberg-Kirchheim, statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich über die Internetseite der Koordinierungsstelle Bürgerengagement beim Referat des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/buergerengagement, per E-Mail an buergerengagement@heidelberg.de oder per Fax an 06221 58-461000.

Es gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Bei der Anmeldung sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben, wenn sie eine Assistenzperson mitbringen oder einen mit Rollstuhl zugänglichen Platz benötigen.

Die Stadt Heidelberg lädt gemeinsam mit ihren Projektpartnern FreiwilligenAgentur Heidelberg, Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Heidelberger Stadtteilvereine, Stadtjugendring Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Selbsthilfebüro zu der Veranstaltung ein.

Wissenswertes rund um die Vereinsarbeit finden Vereinsvertreterinnen und -vertreter darüber hinaus im Service- und Informationsportal der Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/servicevereine.