Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Worms und das Land Rheinland-Pfalz haben zum 60. Jahrestag der Wiederweihe der Wormser Synagoge 1961 einen Sammelband herausgegeben. Mit der Aufnahme der SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz in die Welterbeliste hat die Unesco im vergangenen Juli die Authentizität des Synagogenbezirks in Worms durch die Wiedergewinnung als erfüllt anerkannt. Vor diesem Hintergrund und anlässlich des 60. Jahrestages der Wiederweihe der Synagoge im Dezember 1961 präsentiert ein vom Land Rheinland-Pfalz (Generaldirektion Kulturelles Erbe, Mainz) und der Stadt Worms (Institut für Stadtgeschichte/Raschi-Haus) gemeinsam herausgegebener, jetzt in der renommierten Wernerschen Verlagsgesellschaft (Worms) erschienener Sammelband zunächst Beiträge zu grundsätzlichen Problemen von Authentizität, Rekonstruktion und Wiedergewinnung von kulturellem und materiellem Erbe. Im zweiten Teil werden dann Fragen der Wiedergewinnung des in der NS-Zeit zerstörten Wormser Synagogenkomplexes nach 1945 samt neuen Forschungsergebnissen aus verschiedenen Disziplinen vorgestellt, die im Zuge der Erarbeitung der Antragsunterlagen für die Welterbe-Nominierung entstanden sind.

Umfangreiche Erkenntnisse aus historischer und aktueller Bauforschung im Synagogenbezirk, kunstgeschichtliche Aspekte, Fragen der Quellenlage und praktischer Denkmalpflege für die Bestandteile der Synagoge sowie des aus den 1180er Jahren stammenden Ritualbades (Mikwe) und des Raschi-Hauses leisten einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Eigenarten des außergewöhnlichen Projekts, das weit über eine reine Rekonstruktion hinausging: Es war ein erinnerungspolitisch spannendes und denkmalpflegerisch besonders herausforderndes sowie von Beginn an stark diskutiertes Vorhaben von nationalem Rang, für das es so keinen Vergleich gibt. Damit leistet der reichhaltig bebilderte Band auch einen Beitrag zur Diskussion um den Umgang mit gefährdetem und zerstörtem Kulturerbe, ein Thema, das in den letzten Jahren leider weltweit eine traurige neue Relevanz erhalten hat. Der Band ist im Buchhandel und im Raschi-Haus (Jüdisches Museum) ab sofort für 29 Euro zu erwerben.