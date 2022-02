Mannheim – Unionskirche: Friedensgebet am Freitag, 25. Februar um 19 Uhr

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch kurz vor 8 Uhr kam es in der Landstraße auf Höhe der Wilhelm-Busch-Straße zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Fiat. Sowohl der 43-jährige LKW-Fahrer, als auch die 21-jährige Fiat-Fahrerin waren in Richtung Sulzbach unterwegs. Gegenüber den Polizistinnen und Polizisten gab der LKW-Fahrer bei der Unfallaufnahme an, dass er seine ... Mehr lesen »