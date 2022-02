Ludwigshafen / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Angesichts des eklatanten Bruchs des Völkerrechts durch Russland halte ich eine Austragung des Champions-League-Finales in St. Petersburg für undenkbar“, unterstreicht der stellvertretende sportpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Christian Schreider, der zugleich auch Präsidiumsmitglied beim Fußball-Regionalverband Südwest ist. „Das Spiel sollte dringend andernorts ausgetragen werden – dass dies auch kurzfristig möglich ist, hat die Uefa mit der Verlegung des Finales 2021 aufgrund von Corona gezeigt“, so der im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal direkt gewählte Abgeordnete. „Mit der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk untergräbt die russische Führung die Souveränität der Ukraine und bedroht den Frieden in Europa – da kann das wichtigste europäische Fußballspiel des Jahres wirklich nicht in diesem Land stattfinden“, so das Mitglied des Sportausschusses im Deutschen Bundestag.

Quelle Christian Schreider MdB