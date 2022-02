Ludwigshafen – Jugendförderung: Betreuer*innen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung sucht für die Zeit vom 25. Juli bis 2. September 2022 sowohl für die dezentrale Sommerferienbetreuung in den Einrichtungen als auch für den zentralen Standort an der Großen Blies junge Menschen, die Interesse an einer Tätigkeit als Betreuer*innen haben. Die Einsatzzeit beträgt zwei, vier oder sechs Wochen. Die Be-treuer*innen erhalten eine Übungsleiterpauschale von 40 Euro pro Einsatztag. Ob bei der Stadtranderholung an der Blies oder beim bunten Angebotsmix in den Stadtteilen: Mit “STRE & Co” wird der Sommer in Ludwigshafen auch für Betreuer*innen zu einem besonderen Erlebnis und bringt für junge Menschen schöne Begegnungen, Abwechslung und Erfahrung für die weitere persönliche Zukunft. Interessent*innen ab 18 Jahren finden weitere Informationen im Internet auf dem Jugendportal www.lu4u.de und können unverbindlich Kontakt mit dem Kinder- und Jugendbüro über E-Mail betreuer-stadtranderholung@Ludwigshafen.de aufnehmen. Die Interessent*innen erhalten eine Einladung zu einer Videokonferenz zum ersten Kennenlernen und Austausch mit den Verantwortlichen der Ferienbetreuung und anschließend den Link für das Online-Anmeldeportal für Betreuer*innen. Eine Teilnahme am Schulungswochenende vom 25. bis 26. Juni ist verbindlich. Fragen zur Betreuer*innen-Tätigkeit können auch direkt an die Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendbüros unter den Telefonnummern 0621 504-2864 oder 504-2758 gerichtet werden.

