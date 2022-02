Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen feiern den fünften Sieg in Folge

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar, 24.02.2022. Die Erfolgsserie von den Handballern der Eulen Ludwigshafen geht mit einem 29:27-Auswärtssieg beim TV Großwallstadt weiter und die Eulen feierten den fünften Sieg in Folge. Bereits zur Halbzeit führten die Eulen knapp mit 14:13 Toren. Die Eulen waren bis auf drei Remis-Zwischenständen in der ersten Halbzeit immer in Führung und lagen sechs Minuten vor Spielende mit fünf Toren (27:22) überlegen vorne. Doch in den letzten neunzig Sekunden warf Großwallstadt bei offener Manndeckung beim Stand von 24:27 innerhalb von nur 20 Sekunden zwei Tore und es stand nur noch 26:27. Rechtsaußen Alexander Falk gelang 38 Sekunden vor Schluss der vorentscheidende Treffer zum 28:26 für die Eulen. Großwallstadt verkürzte dann 19 Sekunden vor Spielende durch einen Siebenmeter zum 27:28. Eulen-Torjäger Hendrik Wagner sorgte dann in der letzten Sekunde für den 29:27-Endstand. Hendrik Wagner war mit neun Treffern erneut erfolgreichster Eulen-Werfer. Sechs Tore erzielten jeweils Alexander Falk und Stefan Salger.



Die Eulen Ludwigshafen hatten bereits das Hinspiel Ende September in Ludwigshafen überlegen mit 36:27-Toren gegen den TV Großwallstadt gewonnen. Vor dem Spiel wurde die TV Großwallstadt-Legende Kurt Klühspies geehrt, der ehemalige Handball-Weltmeister feierte am 4. Februar seinen 70. Geburtstag.



In der Tabelle der 2. Liga haben sich die Eulen Ludwigshafen mit dem zehnten Saisonsieg nach 19 Spielen mit 25:13 Punkten auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Spitzenreiter ist weiterhin der VfL Gummersbach mit 34:10 Zählern nach 22 Spielen. Tabellenzweiter ist die HSG Nordhorn-Lingen mit 34:12 Zählern (23 Spiele). Nordhorn-Lingen hat das Verfolgerduell auswärts beim TV Hüttenberg mit 26:24 Toren gewonnen.

Das nächste Bundesliga-Heimspiel der Eulen Ludwigshafen findet dann am Sonntag, 27. Februar um 16 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen wieder statt. Gegner beim Heimspiel ist der EHV Aue, dort hatten die Eulen das Hinspiel Anfang Oktober im Erzgebirge mit 30:29 Toren verloren.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Foto 1: Eulen-Rechtsaußen Alexander Falk warf sechs Tore beim Auswärtssieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Torjäger Hendrik Wagner war mit neun Treffern erneut erfolgreichster Eulen-Werfer (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Stefan Salger erzielte sechs Treffer beim Eulen-Sieg in Großwallstadt (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick