Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.02.2022, gegen 23:20 Uhr, wurde ein 28-Jähriger in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als er das Fenster öffnete, konnte sehr starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Entlang der linken Fahrzeugseite des schwarzen Peugeot konnte ein großer Lackschaden festgestellt werden. Dieser zog sich vom vorderen Kotflügel entlang der Fahrertür bis an die hintere Tür. Der Lackschaden schien frisch zu sein. Der linke Rückspiegel war vollständig abgerissen. Auf Nachfrage, was mit seinem Auto passiert sei, gab der 28-Jährige zunächst an, dass es sich um einen alten Schaden handeln würde. Später erklärte er, dass er von der Rhein-Galerie in Richtung BASF gefahren sei, vermutlich auf der Rheinuferstraße. Während er fuhr, sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die dort befindliche Leitplanke gefahren. Hierbei habe er sich den Schaden am Fahrzeug zugezogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,04 Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Fahrzeugschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Aussagen dazu machen können sowie Zeugen, deren Auto eventuell beschädigt wurde. Sie können sich melden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.