Landau – Update zum Kaufhaus-Abriss – Ostbahnstraße wird im März gesperrt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Abriss des alten Kaufhof-Gebäudes am Landauer Hauptbahnhof ist in vollem Gange. An die Stelle des maroden Gebäudes soll ein moderner Mix aus Wohnen, Arbeiten und Einkaufen treten. Projektentwickler ist das Unternehmen ehret+klein aus dem bayerischen Starnberg. Wie berichtet, wird in den Winterferien die Fassade an der Maximilianstraße abgerissen. Dafür muss die Straße zwischen Ostbahn- und Linienstraße ab Mittwoch, 23. Februar, 18 Uhr bis längstens Montag, 28. Februar, 5 Uhr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Rheinstraße, den Ostring und die Industriestraße. Der Anlieger- und der Linienverkehr sind bis zur Baustelle zugelassen. Da die nördliche Zufahrt zum Busbahnhof von der Sperrung betroffen ist, werden in der Ostbahnstraße auf beiden Seiten temporäre Bushaltestellen eingerichtet. Zudem muss für die Dauer der Arbeiten mit Verkehrsbehinderungen auch in der Ostbahnstraße gerechnet werden. Von Mittwoch, 2. März, 6 Uhr bis Mittwoch, 16. März, 18 Uhr wird die Straße dann zwischen Landwehrstraße und Maximilianstraße voll gesperrt. Der Fußweg auf der Nordseite bleibt dabei offen.

Quelle: Stadt Landau