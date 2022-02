Hemsbach – Unklarer Unfallhergang zwischen PKW und LKW

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch kurz vor 8 Uhr kam es in der Landstraße auf Höhe der Wilhelm-Busch-Straße zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Fiat. Sowohl der 43-jährige LKW-Fahrer, als auch die 21-jährige Fiat-Fahrerin waren in Richtung Sulzbach unterwegs. Gegenüber den Polizistinnen und Polizisten gab der LKW-Fahrer bei der Unfallaufnahme an, dass er seine Fahrt vor der Einmündung in die Wilhelm-Busch-Straße verlangsamte, um in diese einzubiegen. Danach sei ihm die 21-Jährige aufgefahren. Die Fahrerin des Fiats schilderte, dass der LKW an der Einmündung vorbeigefahren war und zurücksetzte. Hierbei wäre der LKW auf ihr stehendes Auto aufgefahren. Da der Unfallhergang bisher nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail