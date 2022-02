Heidelberg – Dieb entwendet in minutenschnelle Wertgegenstände aus Pkw – Polizei sucht Zeugen

Weisenheim am Sand/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 23.02.2022 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 454 von Maxdorf kommend in Fahrtrichtung Weisenheim a.S. Der 83-jährige BMW Fahrer aus Ludwigshafen a.R. und der 56-jährige Ford Fahrer aus Weisenheim a.S. fuhren hintereinander in Richtung Weisenheim am Sand. Der BMW ... Mehr lesen »