Harthausen – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Harthausen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.02.2022 gegen 19:40 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Verkehrsunfall in der Speyerer Straße in Harthausen aufmerksam, der sich kurz zuvor ereignet hatte. Es stellte sich heraus, dass ein 19-jähriger BMW-Fahrer innerorts von der Schwegenheimer Straße (L 537) in Richtung Speyerer Straße (L 537) unterwegs war und in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte, wonach er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten VW Golf prallte. Durch den Aufprall wurde der VW Golf nach vorne geschoben, wodurch zwei weitere parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit des 19-Jährigen ergaben sich nicht. Die Unfallursache dürfte in unangepasster Geschwindigkeit zu suchen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am BMW und dem VW Golf entstanden wirtschaftliche Totalschäden, an den weiteren beiden PKW entstanden Dellen im Fahrzeugheck.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 15.500 Euro.

