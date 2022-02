Frankenthal – Wormser Straße halbseitig gesperrt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Gemeinderatsitzung, am Mittwoch den 23.02.2022, konnte Oberbürgermeister Zeitler die freudige Nachricht überbringen, dass für die neue Skateranlage in Hockenheim eine beträchtliche Summe an Spenden eingegangen ist. Die neue Skateranlage wurde mit 170.000 Euro im Haushalt veranschlagt, doch schnellten die Kosten bedingt durch die Corona Krise in die Höhe und so wurde ... Mehr lesen »