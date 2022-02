Frankenthal – Online-Terminbuchung für die Zulassungsstelle nur noch für Privatkunden möglich

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATwww.mannheim.de Glücklicherweise nur leichtverletzt wurde ein 7-jähriges Kind nach einem misslungenen Kletterversuch am heutigen Mittwoch in der Mahlastraße in Frankenthal. Gegen 17:24 Uhr war die Feuerwehr mit dem Stichwort “Person in Zwangslage” alarmiert worden. Ergänzend war bekannt, dass ein Kind mit Knie und Oberschenkel in einer Balkonbrüstung des Erdgeschosses klemmen ... Mehr lesen »