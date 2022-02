Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zusammen mit den Sportvereinen, insbesondere mit dem Turnverein 1912, der auch seine Turnhalle zur Verfügung stellt, aber auch mit Unterstützung des FV 1918 Brühl und des SV Rohrhof 1921, organisiert die Gemeindeverwaltung mit einem Mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises einen weiteren Impftermin in der Hufeisengemeinde, den zweiten in 2022: „Ein herzlicher Dank geht an den TV-Vorsitzenden Uwe Schmitt, der die Idee hatte, in einer Sport-Umgebung und in der Nähe der Realschule Vereinsmitglieder und Schüler/innen anzusprechen, die bisher noch nicht erreicht werden konnten“, begründet Bürgermeister Dr. Ralf Göck diese Initiative, die er gerne aufgreife. Die Vorsitzenden des FV Brühl, Karl-Heinz Knoll, und des SV Rohrhof, Hans Hufnagel, hoffen ebenfalls mit dieser Aktion ungeimpfte Mitglieder zu erreichen, oder solche, die noch eine Auffrischungsimpfung brauchen. Der Aufruf richtet sich somit auch an Schülerinnen und Schüler der Marion-Dönhoff-Realschule, die nach der Schule zum Impfen kommen können. „Wie wir fast täglich sehen, werden viele von den Eltern abgeholt“, weiß Uwe Schmitt, „da würde das passen, dass die Eltern gleich ihre Einwilligung vor Ort geben könnten“.

Dieser 20. Brühler Impftermin findet am Freitag, 11. März, von 11 bis 17 Uhr in der TV-Turnhalle, Wiesenplätz 2, in Kooperation mit dem Turnverein Brühl 1912 statt.

Wer noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Zweit- bzw. Drittimpfung benötigt, kann also dieses Angebot vor Ort nutzen. Das Team wird alle zugelassenen Vakzine, auch das neue Novavax, dabeihaben. Eine Viert-Impfung ist gegen Nachweis möglich. Um Wartezeiten zu Beginn der Aktion zu vermeiden, werden wieder unter der Telefonnummer 20030 durch das Rathausteam Termine für Freitag, 11. März, von 11 bis 14.30 Uhr vergeben. Das Telefon ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses (Mo. bis Fr., 8.30 bis 12 Uhr sowie Di. und Do., 15 bis 17.30 Uhr) besetzt. Auch wenn ein Freizeichen ertönt, können alle Leitungen belegt sein! Womöglich muss mehrfach angerufen werden. Für die Zeit ab 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr am 11. März können nach derzeitiger Planung Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung kommen.

Weitere Informationen zu den Dauer-Impfaktionen in der Hockenheimer Stadthalle und den zahlreichen To-Go-Impfaktionen bei Institutionen, Vereinen und Firmen im Rhein-Neckar-Kreis sind unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen abrufbar.