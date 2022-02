Anweiler – Verkehrskontrollen in Zusammenhang mit der Queichbrücke in Annweiler

Annweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zuge der Brückensanierung südlich des Verkehrskreisels Annweiler / West wurden Umleitungsmaßnahmen notwendig, welche unter anderem auch eine Einbahnstraßenregelung in der Altenstraße und August-Bebel-Straße notwendig machten. Die Umbaumaßnahmen werden voraussichtlich bis 26. Februar andauern. Trotz ordnungsgemäßer und eindeutiger Beschilderung kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Missachtungen des Verkehrszeichens “Einbahnstraße”, weshalb sowohl durch das Ordnungsamt als auch durch die Polizeiwache Annweiler entsprechende Kontrollen durchgeführt wurden. Am 22.02. bis 23.02.2022 mussten bereits 18 Verstöße geahndet werden. Diese Kontrollen werden bis Ende der Baumaßnahmen weiter durchgeführt. Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund möglicher Gefahrensituationen -wie z. B. das Aufeinandertreffen von Linksabbiegern mit Falschfahrern, welche die Einbahnstraße in umgekehrter Richtung befahren- an die strikte Einhaltung der vorgegebenen Verkehrsvorschriften.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail