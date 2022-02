Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 1. März, ab 7 Uhr ist es nun soweit: der Wormser Wochenmarkt stellt sich neu auf. Statt verteilt vor dem Rathaus und vor dem Eingang zur Dreifaltigkeitskirche werden alle Marktstände Platz auf dem Marktplatz finden. Die Neuaufstellung stellt die Stadtverwaltung am 5. März, 10 Uhr, auf dem Marktplatz vor und startet am selben Tag noch eine Umfrage, an der sich alle Besucherinnen und Besucher beteiligen und mit ihrer Meinung zur Weiterentwicklung des Wormser Wochenmarkts beitragen können.

Der Wochenmarkt hat bereits jetzt schon viel zu bieten: Neben frischem Obst und Gemüse, Metzgereiprodukten und Käsewaren sind auch Oliven, Feinkost und Spezialitäten aus Tirol und Spanien zu finden. Aber auch handgemachte Marmeladen, goldglänzender Honig und duftende Backwaren haben ihren Platz auf dem Wochenmarkt. „Es lohnt sich, den Wormser Wochenmarkt zu besuchen. Unsere Marktbeschicker füllen an den Markttagen den Wormser Marktplatz mit Leben und bringen uns qualitativ hochwertige Waren. Mit der Neuaufstellung wollen wir für unseren Wochenmarkt nun einen neuen Impuls setzen und ihn noch enger mit dem Marktplatz verbinden“, erklärt Bürgermeisterin Stephanie Lohr, die im Wormser Rathaus immer einen guten Blick auf den Wochenmarkt hat. Der Markt besticht nicht nur mit seinem Angebot, auch die Marktbeschicker selbst tragen wesentlich zu der besonderen Atmosphäre des Wochenmarktes bei. Ob Rezept- oder Zubereitungstipps, eine persönliche Beratung oder nur ein kurzes Winken und ein lächelndes „Hallo“ – die Verkäuferinnen und Verkäufer füllen den Platz mit Leben.

Damit die Stadt den Wormser Wochenmarkt stets weiterentwickeln und verbessern kann, startet sie am Samstag, 5. März, eine Umfrage, um ein Meinungsbild der Besucherinnen und Besucher zu erhalten. Angelika Zezyk, Leiterin des Bereichs „Sicherheit und Ordnung“ erhofft sich mit Ihren Kolleginnen Isabelle Nau und Michaela Böber, die zuständig für den Wochenmarkt sind, durch eine rege Teilnahme an der Umfrage neue Erkenntnisse: „Der Wochenmarkt ist für seine Besucherinnen und Besucher da. Deshalb wollen wir für sie den Markt so attraktiv wie möglich gestalten. Nur mit einer differenzierten Rückmeldung aus der Bürgerschaft kann uns dies bestmöglich gelingen.“ Die Stände des Wormser Wochenmarkts öffnen weiterhin an den Tagen Dienstag, Donnerstag und Samstag von 7 bis 13 Uhr.

An den Start geht die Umfrage am 5. März. An dieser kann sowohl online, als auch per Post teilgenommen werden. Zudem befragen Mitarbeiter der Stadtverwaltung an drei Tagen in der Innenstadt Passanten. Am 9. März befragen sie die Leute auf dem Obermarkt und am 12. und 15. März befragen sie direkt auf dem Wochenmarkt. Nähere Infos zu der Umfrage werden rechtzeitig über die Homepage der Stadt Worms und die Pressestelle bekannt gegeben.

Neben der Umfrage ist am 5. März auch ein Gewinnspiel geplant. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen an dem Tag Flyer. Wer das Kreuzworträtsel auf dem Flyer richtig löst, kann bei einer darauffolgenden Verlosung einen von insgesamt drei Körben mit Ware vom Wormser Wochenmarkt gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.