Mannheim – Wie der Abgasskandal die Autobranche aufwirbelte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Stich direkt mitten in das Herz der deutschen Industrie – so oder so ähnlich könnte der Abgasskandal in der Automobilbranche bezeichnet werden. Die Wirtschaft Deutschlands ist eng mit dem Automotive-Sektor verknüpft. Geht es den Autoherstellern gut, geht es auch der Wirtschaft gut. Umso größer war der Schock als ein riesiger Manipulationsskandal über die Kennwerte und den Verbrauch von Dieselmotoren der Marke Volkswagen aufgedeckt wurde. Fakt ist, dass dieser Skandal sehr viel mehr zu Tage brachte, als so mancher wahr haben wollte. Auch große Produzenten, wie BMW oder Mercedes waren in die Aufhübschung von CO2-Ausstoß Kennzahlen verwickelt. Selbst um nicht-deutsche Hersteller, wie Peugeot, Citroen oder Ford wurde kein Bogen gemacht. Man könnte meinen der Dieselskandal hat das Bewusstsein für grüne Mobilität nachhaltig verändert und die Hersteller zur wiederauferstandenen Elektromobilität gebracht. Zumindest gab es einen kräftigen Schub in diese Richtung und Innovationen wurden rasch vorangetrieben.

Veränderte Beziehung zum Automobil

Generell ist zu sagen, dass sich die Beziehung zum eigenen Auto gehörig verändert. Krasse Motoren mit möglichst viel Hubraum, übermäßig viel PS und einer zügigen Beschleunigung gehören der Vergangenheit an. Der typische Golf-Fahrer hat damit sein Statussymbol verloren. Vielmehr hat sich auch der Golf-Fahrer an sich verändert und hat nicht nur mehr Preisbewusstsein, sondern nimmt auch Rücksicht auf die Umwelt. Der neuen Generation ist Nachhaltigkeit und Effizienz um einiges wichtiger. Man interessiert sich dafür, wo das eigene Gefährt gebaut wurde, welche Entstehungsgeschichte dahinter steckt und welche Materialien verwendet wurden. Durch den technologischen Fortschritt werden Fahrzeuge einerseits immer sicherer und andererseits interessanter für eine neue Klientel. Schlagzeilen, wie der BMW Abgasskandal haben die Autowelt langfristig verändert. Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben sich in Sammelklagen angehängt, um den eigenen Schaden zu begrenzen. Vor allem aber ging es um einen enormen Imageschaden der Hersteller. Der Ruf der Automotive-Branche, speziell jener der Deutschen, wurde massiv beschädigt. Massenklagen, langwierige Prozesse und mediale Schlagzeilen waren die Folge. Ein Umstand von dem sich die Automobilindustrie bis heute noch nicht erholt hat. Spätestens nach diesem Skandal galt es die Scherben aufzusammeln und das ramponierte Image wieder aufzupolieren. Vor allem den deutschen Hauptmarken VW, BMW und Mercedes gelang dies mit Bravour. Neben Sicherheit, Komfort und Infotainment ist besonders der elektrische Antrieb eines der wichtigsten Eckpfeiler. In die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren wird kaum mehr Energie gesteckt, neue Modelle mit rein elektrischem Antrieb werden mehr denn je aus dem Boden gestampft. BMW hat hier gar eine ganz eigene i-Serie hervorgebracht, womit sie der Zukunft Genüge tun.

Steigende Absatzzahlen nach Abgasskandal

Der Dieselskandal hat die Automobilindustrie ohne Frage nachhaltig verändert. Der Innovationsturbo wurde danach förmlich gezündet und es wurden mehr denn je Elektroautos auf den Markt gebracht. Erkennbar ist dies deutlich durch steigende Absatzzahlen von Autos mit Elektromotor oder Hybrid Antrieb. Fakt ist, dass die Hersteller mit der Zeit gehen müssen, wenn sie auf dem Markt bestehen wollen. Es sind sämtliche Herausforderungen zu meistern. Neben den gestiegenen Kundenerwartungen sind dies vor allem auch die immer strengeren EU Normen. Deutsche Fahrzeughersteller gelten dabei als Vorreiter und Wegbereiter für so manche Zukunftstechnologie. Wenigstens lässt dies zumindest teilweise so manche Narbe des BMW Abgasskandals verheilen.

Bildquelle: pixabay.com/