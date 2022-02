Ludwigshafen – Metzger Knef – So oder so ist das Leben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Theater im Pfalzbau) – Am Samstag, 5.3.2022 um 20 Uhr präsentiert Nicole Metzger ein weiteres Mal ihre musikalische Hommage an die Sängerin Hildegard Knef im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen.

Gemeinsam mit Jean-Yves Jung (Piano), Jens Loh (Kontrabass) und Jean-Marc Robin (Schlagzeug) widmet sie sich in ihrem Konzert Metzer Knef – So oder so ist das Leben dem unverwechselbaren Schaffen der Knef. Schnell zeigen sich die Berührungspunkte in Stimme und Wesensart der Künstlerinnen. Nicole Metzger versteckt sich dabei nicht hinter dem Original. Kraftvoll tritt sie ein in den Dialog mit dem berühmten Vorbild und nähert sich mit dem außergewöhnlichen Klang ihrer Stimme und der Faszination ihres musikalischen Ausdrucks dem Phänomen Knef, um diese neu zu entdecken. So bleiben beide ganz bei sich und gleichzeitig verbinden sich die Seelen der beiden herausragenden Künstlerinnen zu einem nostalgischen und doch ganz gegenwärtigen Konzert.

In der Jazz-Szene der Metropolregion ist die Sängerin Nicole Metzger für ihre umwerfende technische Perfektion bestens bekannt. In ihren Konzerten beweist sie nicht nur in kühnen und weiten Intervallsprüngen und der ihr eigenen frappierenden Variabilität mit großartigen Scat-Einlagen ihr beeindruckendes musikalisches Format. Ihre Natürlichkeit und Spontaneität, die Wärme von Stimme und Persönlichkeit machen Charme und Faszination ihrer Auftritte aus. Die Sängerin bewegt sich seit vielen Jahren auch auf internationalem Parkett und tourt seit 2002 mit ihrem amerikanischen Trio Nicole Metzger & The New York Connection regelmäßig durch die USA und Europa, wo sie Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Einheitspreis 19 € / ermäßigt 11 €, Kartentelefon 0621/504 2558

