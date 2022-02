Ludwigshafen – Das Spiel der Eulen Ludwigshafen wird am 23.2 live übertragen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wegen den Corona-Fällen beim TV Hüttenberg und beim Dessau-Roßlauer HV mussten die letzten zwei Handballspiele der Eulen Ludwigshafen abgesagt werden. Dies passte Eulen-Trainer Ceven Klatt gar nicht ins Konzept.

Nach der unfreiwilligen Zwangspause gastieren die Eulen am Mittwoch, 23. Februar um 19.30 Uhr, beim TV Großwallstadt. Das Spiel wird in der Untermainhalle in Elsenfeld ausgetragen und live auf www.Sport Deutschland.TV ab 19.15 Uhr übertragen.

Beim Hinspiel Ende September in Ludwigshafen feierten die Eulen Ludwigshafen einen überlegenen 36:27-Heimsieg gegen den TV Großwallstadt.

In der Tabelle sind die Eulen Ludwigshafen nach 18 Spielen mit 23:13 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Spitzenreiter ist der VfL Gummersbach mit 34:10 Zählern. Der TV Großwallstadt liegt mit 15:27 Punkten auf dem 16. Tabellenrang und kämpft gegen den Abstieg.

Das nächste Bundesliga-Heimspiel der Eulen Ludwigshafen findet dann am Sonntag, 27. Februar um 16 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen wieder statt. Gegner beim Heimspiel ist der EHV Aue, dort hatten die Eulen das Hinspiel Anfang Oktober im Erzgebirge mit 30:29 Toren verloren.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Gunnar Dietrich ist der Kapitän bei den Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)