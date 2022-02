Karlsruhe – Der KSC spielt am 26. Februar gegen Schalke 04

Karlsruhe. Für die nächste Zweitliga-Begegnung vom 24. Spieltag zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04 am Samstag, 26. Februar um 13.30 Uhr, hat der Kartenvorverkauf begonnen. Die Eintrittskarten für das Heimspiel im BBBank-Wildpark in Karlsruhe sind unter www.KSC.de/tickets erhältlich, es gilt weiterhin die 2Gplus-Regel.

Der Karlsruher SC hatte das Auswärtsspiel am Samstag bei Holstein Kiel mit 2:0 gewonnen, bereits zur Halbzeit führte der KSC mit 1:0. Mit einem Traumtor schoss Daniel O’Shaughnessy mit seinem ersten Saisontor den KSC in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. In der 67. Minute sorgte Fabian Schleusener mit seinem sechsten Saisontreffer für den 2:0-Endstand. Mit dem zweiten Sieg in Folge und dem achten Saisonerfolg hat sich das KSC-Team von Christian Eichner mit 32 Punkten auf den neunten Tabellenplatz in der 2. Liga verbessert. Neuer Tabellenführer ist jetzt der SV Werder Bremen mit 42 Zählern vor dem Hamburger SV, Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli, die alle drei jeweils 41 Punkte haben. Auf dem fünften Tabellenrang liegt der FC Schalke 04 mit 40 Zählern. Beim Hinspiel auf Schalke im September feierte der KSC einen 2:1-Auswärtssieg. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

Text Michael Sonnick

Vereinslogo – Karlsruher SC.jpg