Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Land Baden-Württemberg hat die Corona-Regeln angepasst und geht damit weitere Öffnungsschritte. Die Alarmstufe II entfällt, die Grenzwerte bei der Hospitalisierungsinzidenz für die übrigen Stufen wurden erhöht. Damit gilt ab Mittwoch, 23. Februar 2022, die Warnstufe der Corona-Landesverordnung und so in den meisten Lebensbereichen wieder die 3G-Regel statt wie bisher 2G, zum Beispiel in der Gastronomie, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen und bei Sportveranstaltungen. Clubs und Diskotheken dürfen unter Einhaltung der 2G plus-Regel wieder öffnen.

Die aktuell wichtigsten Regeln in Heidelberg sind:

3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) in der Gastronomie, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen, bei Sportveranstaltungen und dem Freizeitsport, am Arbeitsplatz, in Bussen und Bahnen sowie beim Besuch von Ämtern und Bürgerämtern der Stadt Heidelberg

Für private Zusammenkünfte gilt eine Begrenzung auf einen Haushalt plus zehn weitere Personen. Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 13 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, zählen nicht dazu. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Innerhalb geschlossener Räume mit Maskenpflicht und im öffentlichen Verkehr müssen Personen ab 18 Jahren eine FFP2-Maske oder ein vergleichbares Modell tragen. In Arbeits- und Betriebsstätten reicht weiterhin eine medizinische Maske.

Hinweis: Weitere Informationen bietet die Stadt Heidelberg auf der Webseite www.heidelberg.de/coronavirus. Die neuen Regeln auf einen Blick stellt das Land Baden-Württemberg auf seiner Internetseite unter www.baden-wuerttemberg.de zur Verfügung. Dort finden sich auch Antworten zu den häufigsten Fragen rund um die Corona-Verordnung.