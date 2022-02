Heidelberg – NCT Heidelberg erneut als selbsthilfefreundlich und patientenorientiert ausgezeichnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/NCT Heidelberg) – Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg erhält zum fünften Mal den Titel “Selbsthilfefreundliches Krankenhaus”. Das Netzwerk “Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen” zeichnet damit die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen, dem Heidelberger Selbsthilfebüro und dem gesamten NCT Heidelberg aus. Wichtiger Teil dieser Kooperation ist der aus ihr entstandene und Ende 2021 neu gewählte NCT-Patientenbeirat.

In der Selbsthilfe stärken sich von Krebserkrankungen Betroffene gegenseitig und gewinnen Zuversicht. Deshalb spielen Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen heute eine unverzichtbare Rolle in der Gesundheitsversorgung. Ärzte sowie Pflegepersonal nehmen die Erfahrungen der Selbsthilfegruppen auf und können ihre Patienten in Therapie und Pflege besser unterstützen. Als selbsthilfefreundliche Gesundheitseinrichtung fördert das NCT Heidelberg den Kontakt zwischen Patienten und Organisationen der Selbsthilfe.

Für seine Arbeit auf dem Feld der Selbsthilfe erhält das NCT Heidelberg zum fünften Mal den Titel “Selbsthilfefreundliches Krankenhaus”. Die Auszeichnung vergibt das Netzwerk “Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen” mit Sitz in Berlin nach intensiver Prüfung der Zusammenarbeit von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen und Gesundheitseinrichtungen. Die erneute Auszeichnung bedeutet zugleich, dass das NCT Heidelberg für die kommenden drei Jahre seine bewährte Kooperation mit dem Netzwerk und dem Heidelberger Selbsthilfebüro als wichtigem Partner vor Ort fortsetzt.

Anne Müller ist Selbsthilfebeauftragte am NCT Heidelberg und bringt die Aspekte der Selbsthilfe in den klinischen Alltag ein. Sie sagt: “Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die auch die Leistung von ganz vielen Ehrenamtlichen würdigt, die am Prozess beteiligt waren.” Entscheidende Bedeutung hat der Qualitätszirkel Selbsthilfefreundlichkeit, der sich aus Vertretern des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD), des NCT Heidelberg, der kooperierenden Selbsthilfegruppen und Patientenvertreterinnen zusammensetzt und durch das Heidelberger Selbsthilfebüro koordiniert und moderiert wird. Der Qualitätszirkel Selbsthilfefreundlichkeit überprüft und bewertet die Kooperation jährlich neu. Alle drei Jahre erfolgt die Zertifizierung durch das Netzwerk “Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen”.

Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am UKHD, sagt: “Die Kooperation mit der Selbsthilfe und insbesondere dem Heidelberger Selbsthilfebüro ist aus dem NCT Heidelberg nicht mehr wegzudenken. Die erneute Auszeichnung belegt, wie sehr wir uns an den Bedürfnissen der Patienten orientieren und sie in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen.”

Anette Bruder, Bereichsleiterin beim Heidelberger Selbsthilfebüro, sagt: “Die Ergebnisse, die wir seit 2011 am NCT Heidelberg gemeinsam erreicht haben, können sich sehen lassen. Das NCT Heidelberg setzt als Selbsthilfefreundliches Krankenhaus bundesweit Maßstäbe.”

Eine wichtige Rolle für die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe spielt der 2015 gegründete Patientenbeirat NCT Heidelberg, den Anne Müller koordiniert. Im September 2021 wurde das elfköpfige Gremium neu gewählt. Er besteht aus acht Vertretern von onkologischen Selbsthilfegruppen und drei Patientenvertretenden. Die elf Aktiven setzen sich partnerschaftlich und unabhängig für die Anliegen der Patienten ein. Darüber hinaus binden Forschende und Ärzte den NCT-Patientenbeirat in die Planung klinischer Studien ein.

Der Patientenbeirat NCT Heidelberg unterstützt Patienten dabei, ihre Fragen und Wünsche vorzubringen. Er diskutiert Verbesserungsvorschläge und Anregungen mit der Selbsthilfebeauftragten des NCT Heidelberg und dem Direktorium. Der Patientenbeirat NCT Heidelberg erarbeitet Maßnahmen, um beispielsweise die Kommunikation zwischen Patienten, Ärzten und Pflegenden zu verbessern oder um organisatorische Abläufe zu optimieren.

In regelmäßigen Treffen bringen der Patientenbeirat NCT Heidelberg, Vertreter der Selbsthilfe und des Heidelberger Selbsthilfebüros die Sicht der Patienten in die strategische Ausrichtung und in Initiativen des NCT Heidelberg zu Gesundheit, Ausbildung, Patientenrechten und Forschung ein.

Die Mitglieder des NCT-Patientenbeirats:

Imke Veit-Schirmer, Sprecherin

Patientenvertreterin

Annette Hans, stellvertretende Sprecherin

Selbsthilfegruppe für Lungenkrebserkrankte und deren Angehörige in der Metropolregion Rhein-Neckar

Claudia Bischoff

Patientenvertreterin

Christine Dahms

BRCA-Netzwerk-Hilfe bei familiären Krebserkrankungen e.V., Gesprächskreis Heidelberg

Christa Knebel

Leukämie- und Lymphom-Hilfe Metropolregion Rhein-Neckar

Günther Kupke

Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Rhein-Neckar e.V.

Sabrina Scherbarth

Patientenvertreterin

Prof. Patrick Schloss

ILCO Gruppe Mannheim, Schwerpunkt Stoma und Darmkrebs

Renate Schoenmakers

mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V., Regionalgruppe Heidelberg-Mannheim

Wolfgang Weber

Selbsthilfe Lebertransplantation Deutschland, Kontaktgruppe Heidelberg

Tina Zahn

Deutsche Stiftung für Junge Erwachsene mit Krebs – Treffpunkt Heidelberg