Heilbronn (ots) – Haßmersheim: Nach einem Unglücksfall sucht die Polizei nach Zeugen INSERATwww.mannheim.de Ein 3-Jähriger war am Samstag, dem 5. Februar bei Haßmersheim in den Neckar geraten.( wir berichteten https://www.mrn-news.de/2022/02/06/hassmersheim-3-jaehriger-junge-in-den-neckar-gefallen-466890/ ) In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die gesehen haben, wie der Junge vor dem Unglücksfall an den Neckar gelangte. Das Kleinkind muss ... Mehr lesen »