Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Didaktik-aktuell e.V.) -Schülerinnen ab der 10. Klasse können im Rahmen der „Zukunfts Orientierungs-Akademie“ (ZOrA) im Heidelberger Zoo einen individuellen Film und Videobearbeitungskurs besuchen und damit wichtige Skills für Digitalisierung und Design erlernen. Dieses Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Nicole Marmé von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Berufsorientierung speziell für Schülerinnen der Oberstufe im Bereich Informatik/Technik wird durch die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht und ist für die Teilnehmerinnen kostenlos.

„Das Angebot der Zukunfts-Orientierungs-Akademie richtet sich gezielt an Schülerinnen, die durch die Teilnahme für Berufe im mathematischen, naturwissenschaftlichen oder (informations)-technischen Bereich motiviert werden sollen“, so Prof. Dr. Nicole Marmé. „Im Rahmen des Ferienkurses lernen die Teilnehmerinnen an insgesamt drei Tagen (28.2. – 2.3., jeweils 11-16 Uhr) im Heidelberger Zoo Filmen, digitale Nachbearbeitung und Vertonung der eigenen Videos. Ziel ist es mit Tier- und Pflanzenmotiven aus dem Heidelberger Zoo kurze, aber individuelle Beiträge zum Zoo und der Tierwelt zu erstellen. Wir werden die Arbeiten anschließend auf Social-Media präsentieren und die besten Filme werden prämiert.“

Außer dem Smartphone oder einer Digital-Kamera, die die Schülerinnen selbst mitbringen, werden alle Kursmaterialien und Bildbearbeitungsprogramme gestellt. Auch für eine Zoo-Führung zu besonderen Punkten und Mittagsverpflegung ist gesorgt. Die Schülerinnen sollen anhand von frei wählbaren Aufgaben ihre individuellen Ideen mit Hilfe von erfahrenen Tutorinnen umsetzen, wobei auch der Faktor Spaß nicht zu kurz kommt. Die Zoo-Akademie und der Verein der Tiergartenfreunde unterstützen die Akademie und die Betreuung der Teilnehmerinnen.

Wer Interesse an diesem Ferienangebot hat, kann sich unter www.zora-hd.de informieren und sich kostenlos für Kurse anmelden.

Die Zukunfts-Orientierungs-Akademie (ZOrA) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Pädagogischen Hochschule, der Universität Heidelberg sowie des Vereins didaktik-aktuell e.V. und wird durch die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht.