Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Stadtführung für Kinder ab 6 Jahren am Sonntag, 6. März in Weinheim führt die jungen Menschen nicht nur den Schönheiten und Sehenswürdigkeiten rund ums Schloss. Denn bei dieser Führung greift Stadt- und Geoparkführer Franz Piva auch das aktuelle Klimathema auf und erklärt, welche Rolle Bäume, Parks und Wälder dabei haben. Die jungen Naturfreunde erfahren dabei, wie lebenswichtig Pflanzen und Bäume als Sauerstoff- Lieferant für Menschen, Tiere und die ganze Umwelt sind. Bäume sind Luftbefeuchter und machen heiße Tage erträglicher. Baumbestandene Straßen sind an heißen Tagen bis zu acht Grad kühler als solche ohne Bäume. „Bäume sind Sonnen- und Regenschirme zugleich“, erklärt Franz Piva immer wieder. Wie pflanzt sich der Baum fort? Warum werden im Herbst die Blätter bunt und mit unterschiedlichen Farben? Warum verlieren im Herbst die meisten Bäume ihre Blätter? Nadelbäume behalten ihre Nadeln, aber warum wirft die Lärche im Herbst ihre Nadeln ab?

Was hat es mit geheimnisvollen Bäume auf sich, wie dem Eisenholzbaum, dessen Holz nicht schwimmt.

Wo im Weinheimer Schlosspark steht der Baum, der abends schlafen geht – und der Baum mit drei verschieden geformten Blättern? Was hat der Amberbaum mit dem Pottwal gemeinsam? Eine interessante historische Überraschung macht diese Tour besonders spannend: Die kleinen Forscher werden zu Kurfürsten und wählen den König. Sie sehen, wo der Weinheimer Oberbürgermeister residiert und werfen einen Blick in die Kapelle im Mausoleum der Familie Berckheim, das von Eule und Fledermaus bewacht wird. Treffpunkt am 6. März ist um 14 Uhr am Minigolfplatz im Schlosshof. Dauer der Führung etwa 1,5 Stunden, Kosten 2 Euro pro Kind und Teilnehmer. Nur mit Voranmeldung bei Tourist Info Stadt Weinheim am Marktplatz, Telefon 06201-82 610, Mail : tourismus@weinheim.de