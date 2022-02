Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Vorführung seines Dokumentarfilms �Unser Boden, unser Erbe� wird der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Marc Uhlig am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz teilnehmen. Im Anschluss beantwortet er in einem Publikumsgespräch die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit seinem Dokumentarfilm zeigt Uhlig, wie wichtig und zugleich extrem bedroht unsere Lebensgrundlage, der Boden, ist. Marc Uhlig vermittelt eindringlich, warum die kostbare Ressource unsere größte Wertschätzung verdient. Denn nach Uhlig können alle Menschen zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beitragen � ob als Landwirt, Gärtner oder Konsument im Supermarkt. Im Film geben Experten wie TV-Köchin Sarah Wiener und Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker wertvolle Denkimpulse. Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung �Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm�. Karten für die Veranstaltung sind für 5 Euro an der Museumskasse erhältlich oder zuzüglich Servicegebühr im Online-Shop unter www.tickets.museum.speyer.de. Laut aktuellen Corona-Vorgaben ist ein 2Gplus-Nachweis Voraussetzung für eine Teilnahme an der Veranstaltung. Aktuelle Informationen dazu finden sich unter www.museum.speyer.de

Öffnungszeiten und weitere Informationen

Die Ausstellung �Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm. Eine Mitmachausstellung des ZOOM Kindermuseum Wien � ist noch bis zum 19. Juni im Historischen Museum der Pfalz zu sehen und lädt zu einer spannenden Reise in die Welt unter unseren Füßen ein. Die Besucherinnen und Besucher lernen auf anschauliche Weise, warum es so wichtig ist, mit der Ressource Boden achtsam und sorgsam umzugehen. Das Historische Museum der Pfalz ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Rosenmontag sowie am Ostermontag ist das Haus ebenfalls von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zur Ausstellung www.expedition-erde-ausstellung.de