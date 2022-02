Mannheim – NACHTRAG – Brand in der Innenstadt gelöscht – Sperrungen aufgehoben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie bereits berichtet kam es heute zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in den T Quadraten in der Mannheimer Innenstadt. Glücklicherweise gab es keine verletzten Personen. Der Brand war laut Polizei Mannheim in einer Küche in einem Gastrobetrieb ausgebrochen.Laut Polizei kam es zu einem erheblichen Sachschaden.

Die Feuerwehr Mannheim, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Sperrungen sind aufgehoben.



