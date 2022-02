Ludwigshafen – Sperrung in der Rheinuferstraße führt zu Verkehrseinschränkungen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In Zeitraum von Donnerstag, 24. bis voraussichtlich Samstag, 26. Februar 2022, wird die Rheinuferstraße im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke in den Nacht- sowie den frühen Morgen-

stunden wegen Hubsteigerarbeiten an der Unterseite der Bahn-brücke gesperrt. Zunächst wird die Rheinuferstraße am Donnerstag, ab 22 und bis Freitag, 4 Uhr, ab der Kreuzung Yorckstraße bis zur Höhe Heny-Roos-Passage in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Am Frei-tag erfolgt ab 22 bis Samstag, 6 Uhr, die Sperrung in Fahrtrichtung

Süden. Die Zufahrt zur Rheinuferstraße ist dann ab der Lichten-berger Straße bis zur Bahnhofstraße nicht mehr möglich. Damit ist auch der Zollhoftunnel in Richtung Süden nicht mehr befahr-bar. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail