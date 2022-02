Leimen – Pkw-Fahrer kommt aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B 3 zwischen Heidelberg und Wiesloch zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein 55-Jähriger VW-Fahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem BMW. Die 37-Jährige BMW-Fahrerin hatte zuvor noch versucht, nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen. In Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte die 37-Jährige BMW-Fahrerin und ihren 12-jährigen Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An beiden Pkws entstand hoher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail