Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch nie war es so einfach, mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten wie dank Facebook, Instagram und Co. Trotzdem bevorzugen viele Menschen nach wie vor den Griff zum Telefonhörer. Und daher heißt es am Donnerstag, 3. März, von 17 bis 18 Uhr wieder „Landau calling“: Bei der Telefonsprechstunde von Oberbürgermeister Thomas Hirsch können sich Bürgerinnen und Bürger unter 0 63 41/13 10 01 persönlich und direkt mit dem Stadtchef austauschen. „Bürgerinnen und Bürger teilen mir immer wieder ihre Ideen oder Anregungen über die sozialen Netzwerke mit“, berichtet der Stadtchef. „Erfahrungsgemäß nehmen gerade die älteren Landauerinnen und Landauer aber auch die Telefonsprechstunde gerne in Anspruch. Ich freue mich daher auf den Austausch mit den Menschen zu aktuellen Themen“, erklärt Hirsch, dem es wichtig ist, trotz und gerade in der noch immer andauernden Corona-Krise für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

„Von den aktuellen Herausforderungen in der Pandemie bis zu großen Bauprojekten in unserer Stadt, von der Verkehrs-, Familien- und Klimapolitik bis zum kleinen Ärger vor der Haustür: Die Themen setzen die Anruferinnen und Anrufer“, so der OB. Die Teilnahme an der Telefonsprechstunde ist grundsätzlich ohne vorherige Anmeldung möglich. Wer möchte, kann sich aber auch im Vorfeld unter 0 63 41/13 10 01 oder oberbuergermeister@landau.de einen Termin geben lassen.

Quelle: Stadt Landau