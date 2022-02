Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es geht wieder los: Am Aschermittwoch, 2. März, startet das neue Programm der Akademie für Ältere der Volkshochschule Landau mit einem Spaziergang zur Kleinen Kalmit und Heringsessen. Darauf folgen viele attraktive Angebote, etwa Vorträge, Stadtführungen, Wanderungen und Ausstellungsbesuche für die Seniorinnen und Senioren aus Landau und Umgebung. „75 Jahre alt ist die Volkshochschule Landau in diesem Jahr. Ein großes Jubiläum und ein guter Grund mehr, dass es in und rund um diese so wichtige Stätte der Bildung und Weiterbildung endlich wieder Begegnungen, Gespräche und soziale Kontakte gibt. Sich treffen und mit Gleichgesinnten Kurse und Veranstaltungen erleben – das hat in den vergangenen Monaten vielen Menschen sehr gefehlt“, weiß Landaus Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron. „Jetzt kann es endlich wieder losgehen und das Team der Volkshochschule Landau um Leiterin Sigrid Gensheimer wird dabei darauf achten, dass sich alle sicher und gut aufgehoben fühlen können und selbstverständlich alle geltenden Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.“ Für viele Veranstaltungen ist eine Umsetzung an der frischen Luft geplant.

So geht es zum Beispiel zur Mandelblüte an die Weinstraße. Einen Hörgenuss gibt es in der Nachbarstadt Neustadt an der Weinstraße. Hier erwartet die Seniorinnen und Senioren neben einem historischen Stadtrundgang ein individuelles Orgelkonzert von Bach und Buxtehude in der Stiftskirche. Beim Besuch im ZKM und der Ausstellung „BioMedien – Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten“ in Karlsruhe werden zukunftsweisende Fragen analysiert und man wird mögliche Formen zwischen organischen und künstlichen Lebensformen kennenlernen. Ein Besuch der Polizeiwache in Landau soll über den Enkeltrick und sonstige Betrügereien informieren. Die Autorin und Musikerin Martina Gemmar wird die „Pfälzer Sproch“ bzw. die Ursprünge des Pfälzer Dialektes vorstellen. Bei einem Stadtrundgang mit Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer werden wichtige Stätten der jüdischen Gemeinde Landaus besucht. Zudem bieten viele Fahrten wie zum Beispiel ein Besuch der Abtei Tholey im Saarland, die Fahrt in den Rheingau mit Besuch von Kloster Eberbach sowie Eltville und Rüdesheim oder die Fahrt zur Drachenburg in Königswinter die Möglichkeit, andere Regionen in Deutschland kennen zu lernen.

Verschiedene Studienreisen wie die zur Weltgartenausstellung „FLORIADE“ im niederländischen Almere oder die Musikreise „Va pensiero, sull`ali dorate“ zu den Erfurt-Domstufenfestspielen mit Verdis NABUCCO“ oder die Fahrt „Auf den Spuren der Künstlergruppe des Blauen Reiters nach Oberbayern“ geben die Möglichkeit, viele interessante Stätten zu besuchen. Das Programm der Akademie für Ältere beinhaltet auch viele Kurse wie etwa Bewegungs- und Sprachkurse, Kurse zur Sicherheit im Internet und „Laptop-Schule – Erste Schritte in der EDV“, die sich speziell an ältere Menschen richten. Das Gesamtprogramm der VHS ist bisher nur über die Homepage, www.volkshochschule-landau.de einzusehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde kein Programm gedruckt, da viele Termine immer wieder verschoben werden mussten. Ab März sollen wieder viele neue Kurse starten. Diese Informationen werden auch über Flyer bekannt gegeben. Diese sind dann im Büro für Tourismus, der Stadtbibliothek, beim Bürgerbüro und in verschiedenen Landauer Geschäften erhältlich. Wichtig ist, dass alle Veranstaltungen und Kurse nach den aktuell bestehenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Es ist sinnvoll, sich kurz vor den Veranstaltungen über das Stattfinden bzw. den Veranstaltungsort zu informieren.

Infos und Anmeldung unter Telefon 0 63 41/13 49 92 und im Internet unter www.volkshochschule-landau.de .

Quelle: Stadt Landau