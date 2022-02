Heidelberg-Rohrbach – Wurfgegenstände aus Wohnung beschädigen geparkte Autos – Zeugenaufrufe

Heidelberg-Rohrbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am vergangenen Freitag, kurz nach 14 Uhr flogen Gegenstände durch das offenstehende Fenster einer Wohnung und beschädigten zwei geparkte Autos. Noch während einer der Geschädigte mit der Polizei telefonierte, flogen in der Heinrich-Fuchs-Straße, weitere Gegenstände aus einem angrenzenden Wohnkomplex mit über 40 Wohneinheiten. Der Geschädigte musste mit ansehen, wie ein Teil eines schweren Handtuchhalters und weitere Gegenstände auf der Motorhaube seines Mercedes-Benz einschlugen. Auch ein daneben geparkter Opel Meriva wurde im Bereich der Motorhaube erheblich beschädigt. Leider konnte die betreffende Wohnung, aus der die Gegenstände “entsorgt” wurden, bisher nicht eindeutig lokalisiert werden. Das wohnheimähnliche Gebäude grenzt an den Parkplatz eines Discounters an. Aufgrund der ersten Auswertung der Spuren ist davon auszugehen, dass eine Wohnung renoviert wurde und die noch mit Tapetenresten versehen Gegenstände in einer Wohnung keine Verwendung mehr gefunden haben.

Glücklicherweise wurden durch die Wurfgegenstände keine Personen verletzt und es bleibt “nur” der Schrecken und “nur” der große Ärger über den Sachschaden für die beiden Geschädigten.

Folgende Gegenstände wurden über das Fenster entsorgt und durch die Polizei sichergestellt:

– Teile eines schweren Handtuchhalters

– eine silberfarbene Schraube (23 Gramm schwer)

– ein silberfarbenes Befestigungselement (240 Gramm schwer)

Ermittlungen über die Hausverwaltung und Befragungen der Nachbarschaft verliefen bisher ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0, in Verbindung zu setzen.