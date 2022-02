Heidelberg-Pfaffengrund – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Landau/Neupotz/Wörth/Kandel/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Dienstag, den 22.02.2022, wurden insgesamt 5 Apotheken im Dienstgebiet der Polizeidirektion Landau durch bislang unbekannte Täter angegangen. Um 00:45 Uhr wurde in eine Apotheke in der Max-Planck-Straße in Landau eingebrochen. Die Täter gingen mehrere Räumlichkeiten an, bevor sie das Gebäude ohne Beute verließen. Der nächste Einbruch wurde ... Mehr lesen »