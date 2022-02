Frankenthal – Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 21.05.2022 kam es in der Zeit zwischen 11:05 und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Eppsteiner Straße in Frankenthal, vor einem dortigen Geldinstitut. Die 45-Jährige Geschädigte konnte von einigen Meter Entfernung hören, dass eine unbekannte PKW-Fahrerin beim Ausparkvorgang gegen ein anderes Fahrzeug gefahren ist. Im Anschluss entfernte die Fahrerin sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Erst als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte wurde ihr bewusst, dass es sich um ihr Fahrzeug gehandelt hat, welches mehrere Kratzer davontrug. Die flüchtende Fahrerin konnte durch die Geschädigte wie folgt beschreiben werden: etwa 60-65 Jahre alt, leicht gelockte dunkle Haare. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen/metallic Kleinwagen, möglicherweise der Marke Citroen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

