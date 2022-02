Frankenthal – Impfbus und Familienimpftag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 5. März, lädt die Impfstelle Frankenthal in der Mörscher Straße 139 zum Familienimpftag ein. Von 9 bis 15 Uhr können alle ab fünf Jahren geimpft werden. Ab März ist die-ses Angebot für jeden ersten Samstag im Monat geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, hat dazu telefonisch unter 06233 89 775 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) oder online unter www.impftermin.rlp.de die Möglichkeit. Mitgebracht werden müssen ein Ausweisdokument – bei Kindern reicht die Krankenversichertenkarte – und der Impfpass. Beim ersten reinen Kinderimpftag am 12. Februar wurden rund 60 Fünf- bis Elfjährige geimpft.

Öffnungszeiten der Impfstelle

Für alle ab 12 Jahren hat die Impfstelle zusätzlich dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr und freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Impfbus am Donnerstag im Congressforum

Zum vorerst letzten Mal macht der Impfbus am Donnerstag, 24. Februar, nochmal Station in Frankenthal. Geimpft wird ab 12 Jahren von 9 bis 17 Uhr im Congressforum, Stephan-Cosacchi-Platz 5. Für die Impfung am Impfbus benötigen Impfwillige nur ein gültiges Ausweisdokument und – falls vorhanden – den Impfpass. Minderjährige bis 16 Jahren müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann.

Vierte Impfung möglich

Mit der neuesten Stiko-Empfehlung können bestimmte Risikogruppen am Impfbus und in der Impfstelle auch schon ihre vierte Impfung erhalten. Betroffen sind Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen und Menschen ab 16 Jahren mit Immun-schwäche – alle drei Monate nach der Drittimpfung. Mitarbeiter in medizinischen- und Pflegeeinrichtungen erhalten die zweite Auffrischung sechs Monate nach der Booster Impfung.

AUF EINEN BLICK

Impfstelle der Stadtverwaltung Frankenthal

Mörscher Straße 139

67227 Frankenthal

Familienimpftag ab 5 Jahren

Samstag, 5. März, 9 bis 15 Uhr

Sonstige Öffnungszeiten

Dienstag 9 bis 15 Uhr (auch am Fastnachtsdienstag, 1. März)

Mittwoch 13 bis 19 Uhr

Freitag 14 bis 20 Uhr

Samstag 9 bis 15 Uhr

Familienimpftag ab 5 Jahren jeweils am ersten Samstag im Monat

Änderungen vorbehalten.

Voranmeldung möglich unter 06233 89 775

Montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr

Online unter www.impftermin.rlp.de

Besuche ohne Termin sind ebenfalls möglich

Booster-Impfungen möglich für 12- bis 17-Jährige

Minderjährige bis 16 Jahren in Begleitung eines Elternteils, ab 16 mit Einverständniserklärung

Viertimpfungen möglich für Risikogruppen

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Kindern und Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Krankenkassenkarte

Impfpass (falls vorhanden)

Mehr Informationen auf www.corona-frankenthal.de

Impfbus – Termine im Februar

Im Congressforum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, von 9 bis 17 Uhr

Donnerstag, 24. Februar

Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich für alle ab 12 Jahren

Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 mit Einverständ-niserklärung

Keine Anmeldung erforderlich

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Impfpass (falls vorhanden)