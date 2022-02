Bad Bergzabern – Kind in Gleisbett gestoßen? – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 11-jähriger Junge aus dem Kreis Südliche Weinstraße wartete am Montag, 21.02.2022, gegen 10:10 Uhr, am Bahnhof in Bad Bergzabern, an Gleis 1 auf den Regionalzug aus Richtung Winden. Durch eine bislang noch unbekannte Person soll der Junge an der Schulter berührt oder gestoßen worden und ins Gleisbett gestürzt sein. Hierbei habe er sich leicht verletzt. Zeugen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

