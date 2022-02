Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn auch mit Einschränkungen, so konnten die Wormserinnen und Wormser im letzten Jahr die Rückkehr ihres beliebten Backfischfestes erleben. Damit vor allem Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr wieder möglichst nah am „Normalzustand“ mit ihren Familien auf dem Festplatz feiern können, setzen die Verantwortlichen der Stadtverwaltung, der Kultur und Veranstaltungs GmbH sowie die Wormser Schaustellerfamilien auf eine hohe Impfquote. Unterstützt wird die städtische Impfkampagne nun von der Wormserin Ilse Lang, die Backfischfest-Gutscheine im Wert von je fünf Euro spendet. Verteilt werden diese in den nächsten Wochen an Kinder und Jugendliche, die sich für eine Impfung gegen das Coronavirus entscheiden. Alle Informationen zu den Impfangeboten der Stadt Worms gibt es unter www.worms.de

Besonders der Schutz von Kindern und Jugendlichen liegt Ilse Lang am Herzen. Um den Impffortschritt bei eben dieser Altersgruppe voranzutreiben, unterstützt die Wormser Unternehmerin die Impfstelle mit Backfischfest-Gutscheinen für Impfwillige bis 18 Jahren. „Ich hoffe, dass wir es schaffen können, dass sich weiterhin möglichst viele Kinder und Jugendliche gegen das Virus impfen lassen – um sich selbst und andere bestmöglich zu schützen“, so Lang. Gerade mit Blick auf den nächsten Herbst und die Situation in den Schulen sei ein frühzeitiger und ausreichender Schutz für Kinder, Eltern und Lehrkräfte besonders wichtig. Die Gutscheine im Wert von jeweils fünf Euro werden ab dem 26. Februar an alle Kinder zwischen fünf und 18 Jahren vergeben, die sich in der Impfstelle in der Klosterstraße impfen lassen. Ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung, spielt dabei keine Rolle. Eingelöst werden können die Wertgutscheine dann beim diesjährigen Backfischfest an allen Fahr- oder Gastronomieständen der Schausteller vor Ort. Weitere Aktionen zu den Backfischfest-Gutscheinen werden von den Verantwortlichen derzeit geprüft. „Wir freuen uns über diese Idee und sind Ilse Lang sowie den Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der Kultur und Veranstaltungs GmbH für die Umsetzung sehr dankbar“, erklärt René Bauer, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Worms-Wonnegau e. V. „Wir unterstützen die Impfkampagne und appellieren auch weiterhin dafür, sich impfen zu lassen – damit wir alle irgendwann wieder zurück zur Normalität kommen können.“

Alle Informationen zu den Impfangeboten in Worms gibt es unter www.worms.de. Das Wormser Backfischfest findet in diesem Jahr vom 27. August bis 4. September statt.