Wiesloch – Frontal mit Betonmauer kollidiert

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit einem Toyota auf der Lederschenstraße in Richtung Schulstraße. Vermutlich beim Abbiegen auf die Schulstraße verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Betonmauer eines Privatgrundstücks. Der stark beschädigte PKW kippte nach dem Unfall auf die Beifahrerseite. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei dem leichtverletzten Fahrer eine Beeinflussung durch Amphetamine fest. Darüber hinaus war der junge Fahrer mit über 2,1 Promille stark alkoholisiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem musste der Mann, welcher vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

