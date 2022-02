Speyer – 37-Jährige sticht Reifen platt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht zum Montag gegen 00:30 Uhr eine Frau dabei beobachten wie sie an einem PKW in der Straße Am Wasserturm einen Reifen zerstach. Als die Polizei eintraf stellte sie an insgesamt drei Fahrzeugen mehrere plattgestochene Reifen fest. Die alkoholisierte 37-jährige Tatverdächtige, die sich noch an der Tatörtlichkeit befand, wollte sich offensichtlich an ihrem ehemaligen Lebenspartner rächen, denn ihm gehörte eines der drei Fahrzeuge. Die Frau aus Speyer, die 1,8 Promille hatte, muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

