Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Knirschen reißt der Bagger ein großes Stück aus der noch von der Abrissparty der Kinder bunt beschmierten Wand der Kita neben der Maria-Hilf-Kirche. „Zugegebenermaßen ist das gerade eine große Herausforderung für die Anwohner“, weiß Adrian Slota. Der stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim-Südwest wird daher nicht müde, mit Anwohnern zu sprechen und die Nachbarschaft einzuladen, sich die Pläne im Foyer des katholischen Gotteshauses anzusehen, Fragen zu stellen und mitzuerleben, was Mitten im Almenhof entsteht.



Entwicklungspotenzial – räumlich wie pädagogisch

„Wir bauen hier nicht nur für unsere Gemeinde einen neuen Kindergarten, sondern schaffen ein Stück Zukunft für diesen und die angrenzenden Stadtteile“, wirbt Pfarrer Martin Wetzel für Verständnis in der bisweilen lauten und staubigen Bauphase. Denn für die neue Kindertagesstätte, die auch ein von der Stadt betriebenes Eltern-Kind-Zentrum und Probenräume für die Gemeindeband im Untergeschoss beherbergen wird, haben alle Beteiligten groß gedacht. „Ziel ist eine Aufwertung des gesamten Gebäudeensembles mit seinem vielfältigen sozialen Angebot.“ Es werden an diesem Standort die katholischen Kindergärten von Maria-Hilf und St. Josef zusammengelegt. Im Kindergartenbereich wird es dadurch drei Gruppen mit ganztägiger Öffnungszeit und zwei mit verlängerten Öffnungszeiten geben. Darüber hinaus werden zwei Krippengruppen neu dazukommen. Die Erweiterung des Angebots der Einrichtung an Maria Hilf hat für Eltern und Kinder in den Stadtteilen Lindenhof, Almenhof und Neckarau großes Entwicklungspotenzial – räumlich wie pädagogisch. Darin sind sich die Bauherren und die Stadt Mannheim einig. Schließlich ende das Einzugsgebiet einer Kita nicht an den Stadtteilgrenzen.



Nachhaltig, energieeffizient und ganz viel Spielraum für kindliche Fantasie

Für den entsprechenden Raum, um dieses Potenzial für rund 130 Kinder nutzen zu können, sorgt unter anderem der verantwortliche Architekt Paul Heemskerk von Motorplan. Er ist Feuer und Flamme für das Projekt an der Karl-Blind-Straße, das sich optisch „mit seinen fliehenden Außenlinien in die bestehende Bebauung einfügen, den Kirchenplatz öffnen sowie im Ganzen aufwerten wird“. Der Reiz liege darin, nachhaltiges und energieoptimiertes Bauen, auf das die Kirchengemeinde großen Wert legt, so mit der Funktionalität einer Kita zu vereinen, dass auch die Ästhetik nicht zu kurz komme. „Das alles im Hinterkopf, plane ich dennoch immer auf Augenhöhe der Kinder. Denn gerade sie haben ein Recht auf eine ansprechende Umgebung, die ganz viel Raum für Fantasie und Eigengestaltung lässt“, beschreibt Heemskerk seine Arbeit. Das technisch-handwerkliche Fachwissen hat der Architekt ebenso parat wie jede Menge Erfahrung im Kita-Bereich. Ist er doch selbst Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer mehrerer freier Kitas. Daher waren für ihn bei der Umsetzung die Bauausschuss-Sitzungen mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinde und der Projektsteuerung Harrer Ingenieure GmbH ebenso wichtig, wie der Kontakt zur Kitaleiterin Franziska Schäfer. „Man muss ein Gefühl für die Pädagogik vor Ort bekommen“, erklärt Heemskerk. Die Krippe für die Unter-Dreijährigen wurde im Erdgeschoss beispielsweise als in sich abgeschlossener Bereich angelegt. Die Gruppenbereiche der Über-Dreijährigen sind im 1. und 2. Obergeschoss eingeplant. Hier bestehen die Bereiche aus Gruppenraum, Intensiv- und Ruheräumen. Den Kindern werden außerdem zwei Mehrzweckräume im Erd- und im 1. Obergeschoss zur Verfügung stehen. Im 2. Obergeschoss ist ein Andachtsraum eingeplant worden. Der Essensbereich wird im Erdgeschoss zu finden sein.



Bauvorbereitung – ein Abenteuer für Groß und Klein

Doch bevor das alles entstehen kann, muss der alte Kindergarten weichen. Längst war das in den 60er Jahren als vier-gruppige Einrichtung errichtete Gebäude zu klein geworden und hatte erhebliche bauliche Mängel. Daher sind die aktuell 60 Kinder in ein Interimsquartier bei der Luisen-Stephanien-Stiftung (Kinder-und Jugendheim (St. Anton) gegenüber umgezogen. Der Kita-Keller und die Räume wurden mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau entrümpelt. Im Gegenzug diente die Kita den Floriansjüngern bis zu Beginn der Abbrucharbeiten für Übungen. Außerdem half das Team des Caritas-Second-Hand-Kaufhauses Fairkauf beim Umzug. Jetzt verfolgen die Kinder fasziniert Bagger und Co. „Das ist alles unheimlich aufregend!“, lacht Kitaleiterin Franziska Schäfer, die mit ihrem Team kurz vor dem Umzug ins Interimsquartier noch eine Abrissparty mit den Kindern – inklusive selbstgebastelter Farbbomben – gefeiert hatte. „Einmal alle Wände und Türen anzumalen, war nicht nur für die Kinder ein riesiger Spaß.“ Die Vorfreude auf das neue Haus wächst schon jetzt mit jedem Besuch der Baustelle. Führt der Weg zum alten Kita-Außengelände, das auch während der Bauphase größtenteils nutzbar bleibt, doch immer an der Baustelle vorbei. Die Abbrucharbeiten sollen im März abgeschlossen sein. Auch die Bauvorbereitungsarbeiten, zu denen auch Förderanträge für die geplante Photovoltaikanlage und dergleichen gehören, werden voraussichtlich bis Mitte des Jahres dauern. Bei kalkulierten 18 Monaten für das mit aktuell rund 7-Millionen-Bruttogesamtkosten veranschlagte Zukunftsprojekt der Kirchengemeinde Mannheim-Südwest wäre damit mit einer Fertigstellung bis Ende 2023 zu rechnen. „Immer vorbehaltlich, dass alles wie geplant läuft“, betonten die Bauverantwortlichen.

